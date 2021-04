الرئيس السيسي يدعو الجميع لمتابعة موكب المومياوات الفريد

أبدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي فخره واعتزازه باستقبال موكب المومياوات الملكية الفرعونية بالمتحف القومي للحضارة المصرية مساء السبت.

حيث أضاف قائلا “إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية.”

وانطلق موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية، مساء السبت،. من المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط.

وينقل الموكب التاريخي 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ومن ضمن ملوك وملكات الفراعنة الذين ينقلهم الموكب، هم: “الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، ورمسيس الرابع،. ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، ورمسيس التاسع، وتحتمس الثاني، وتحتمس الأول،. وتحتمس الثالث، وتحتمس الرابع، وسقنن رع، وحتشبسوت، وأمنحتب الأول، وأمنحتب الثاني،. وأمنحتب الثالث، وأحمس نفرتاري، وميريت آمون، وسبتاح، ومرنبتاح، والملكة تي، وسيتي الأول، وسيتي الثاني.

وبدأت رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير،. الذي يتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية.

ويمتد عبر سيمون بوليفار ومن بعدها كورنيش النيل بحي السيدة زينب وسور مجرى العيون، حتى الوصول إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي المصرية قد أعلنت. عن مشاركتها في نقل المومياوات الملكية بـ 22 عجلة حربية فرعونية الطراز. جرى تجهيزها في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لصالح وزارة السياحة والآثار.

