“انقلاب فاشل” في الأردن.. أسماء أبرز الموقوفين

تتجه كل المؤشرات الآتية من العاصمة الأردنية عمان إلى أن المملكة أحبطت محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم، لكن هذه ”المؤامرة“ لا تزال غامضة في ظل الأنباء الشحيحة حولها، باستثناء ما ينشر من تسريبات.

جاء ذلك بالتزامن مع تواتر الأخبار الدولية حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، قبل أن يصدر نفي رسمي بذلك، إلى جانب توقيف عدد من المقربين منه ومرافقيه، إضافة إلى شيوخ عشائر.

وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ قد أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق للمملكة الأمير حمزة بن الحسين، وما يقرب من 20 شخصا آخر، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن الأمير حمزة بن الحسين، الابن الأكبر للملك حسين الراحل من زوجته الأمريكية الملكة نور، وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمان، وسط تحقيق معه في مؤامرة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر وجود ”مؤامرة معقدة وبعيدة المدى“ تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية، وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.

لكن الإعلام الرسمي كذب خبر ”واشنطن بوست“ ونفى اعتقال الأمير حمزة أو خضوعه لأي إجراءات تقييدية داخل قصره.

ولاحقا صدر بيان رسمي من قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، نفى فيه اعتقال الأمير، مؤكدا الطلب منه فقط ”التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) قد قالت في وقت سابق من اليوم: إن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، إضافة إلى آخرين“.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن ”الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة“، مشيرا إلى أن ”التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا“.

ومن بين الموقوفين كذلك مدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، والعقيد الركن المتقاعد عدنان أبو حماد الذي يشغل منصب مدير قصر الأمير.

وتم اعتقال العقيد المتقاعد سمير عبدالوهاب المجالي وهو صديق شخصي للأمير حمزة، بالإضافة إلى صخر الفايز.

وكانت الناشطة بسمة المجالي أكدت على ”تويتر“ أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت عمها ياسر المجالي، مدير مكتب الأمير حمزة، بعد مداهمة منزله جنوب الأردن“.

وأشار ناشطون آخرون كذلك إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، لم تُعرف أسماؤهم بعد، مبينين أن ”الحملة جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوب الأردن“.

من جهته، قال موقع ”عمون“ الإخباري المحلي إن ”اعتقال باسم عوض الله جاء على خلفية علاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء أراضٍ لصالح اليهود“.

لكن وسائل إعلام أخرى قالت إن عوض الله موقوف مع آخرين على ذمة قضية أمنية واحدة.

إلى ذلك، تداول ناشطون على ”فيسبوك“ مقاطع فيديو لإغلاق منطقة ”دابوق“ غرب العاصمة عمان- التي توجد فيها القصور الملكية- بالكامل بعد هذه الأحداث.