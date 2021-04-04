شركات سياحية تعرض برنامج سياحة التطعيم ضد كورونا في روسيا ودول أخري

أفادت وسائل إعلام بأن شركات سياحية في دول مختلفة أخذت تعرض على زبائنها زيارة روسيا بهدف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. وتعرض بعض الشركات التركية على زبائنها القيام بزيارتين خلال فترة نحو شهر إلى موسكو بهدف تلقي جرعتي اللقاح بسعر 1099 يورو، فيما يتراوح سعر العرض المماثل من نظيراتها الأوروبية بين 1499 و2999 يورو.

وتنتشر هذه الشركات ايضا في مولدوفا وسويسرا وألمانيا، كما يجري العمل على تنظيم مثل هذه الرحلات في لاتفيا. وتلقى فكرة سياحة التطعيم رواجا بين المواطنين الأجانب الذين يعانون من تعرقل حملات التطعيم في دولهم.

التطعيم في روسيا:

ويتاح لهؤلاء المواطنين الأجانب التطعيم في روسيا مجانا في المستشفيات الحكومية ومراكز التطعيم المتنقلة التي أقيمت في العديد من المراكز التجارية الكبيرة، أو في المراكز الطبية العائدة للقطاع الخاص بسعر نحو ألفي روبل (أي نحو 26 دولارا). كما سيعرض على المواطنين الأجانب تلقي اللقاح ضد كورونا مقابل سعر أقل داخل مركز التطعيم الذي من المتوقع أن يفتتح قريبا في مطار شيريميتيفو بموسكو.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحكومة تلقت اقتراحات للسماح للمواطنين الأجانب بزيارة البلاد بهدف التطعيم من عدد من المنظمات الروسية، منها “الحركة الروسية لرجال الأعمال” التي اقترح رئيسها أندريه كوفاليوف إعفاء هؤلاء السياح من تأشيرة السفر، بهدف دعم الشركات السياحية والفنادق الروسية المتضررة جراء الجائحة.

وشدد بيسكوف على أن الأولوية القصوى تكمن في تلبية احتياجات المواطنين الروس للقاح، لكن البلاد مع زيادة وتيرة إنتاج لقاحاتها، ستعمل أكثر فأكثر على تلبية طلبات المستهلكين الأجانب أيضا.

بدوره، استبعد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تنظيم رحلات سياحية جماعية إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا في المرحلة الحالية.

اللقاح في الإمارات:

أكد نادي “نايتسبريدج سيركل” Knightsbridge Circle أن حوالي 20 في المئة من أعضائه قد نُقِلوا جواً إلى إمارتي دبي وأبو ظبي اللتين تقدمان فرص الحصول على مواعيد خاصة لتلقي لقاح “فايزر”. وبفضل تلك الخدمة، استطاع النادي أيضاً البدء في تسهيل رحلات إلى الهند بهدف الحصول على لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” هذا الأسبوع.

وقد نقل ستيوارت ماكنيل مؤسس “نايتسبريدج سيركل” إلى صحيفة “تيلغراف”، اعتزازه “بأن نكون رواداً في إطلاق ذلك البرنامج الجديد للرحلات الفاخرة من أجل تلقي اللقاح. إذ يمكنك السفر بضعة أسابيع والمكوث في إحدى الفيلات الراقية تحت أشعة الشمس، ريثما تستطيع الحصول على جرعتي التطعيم وشهادة تلقي اللقاح، والاستعداد للمغادرة”.

وقدّر مؤسس نادي “نايتسبريدج سيركل” كلفة رحلة طويلة من هذا النوع إلى دبي، وقد تستغرق حوالى شهر وتشمل ثمن بطاقات سفر من الدرجة الأولى على متن “طيران الإمارات” مع إقامة في “فندق جميرا بيتش”، بأنها قد تصل إلى 40 ألف جنيه استرليني (أي حوالي 55 ألف دولار أميركي).