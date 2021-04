الجيش السوداني: لن نسمح لأيِّ إثيوبي بالزراعة في أراضي الفشقة الخريف المقبل

أكدت الجيش السوداني عدم سماحه لأي مزارع إثيوبي بالدخول إلى منطقة الفشقة أو عبور الحدود بغرض التحضير للزراعة في موسم الأمطار المقبل.

كما أكد الجيش السوداني مراقبته للحدود بشكل دوري لمنع أي توغل إثيوبي في الأراضي السودانية، بحسب “الصيحة”.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن القوات المسلحة السودانية لن تسمح لأي إثيوبي بالتحضير للزراعة في الخريف القادم.

هذا وقد قال مصدر عسكري “مافي أي إثيوبي سيزرع في أراضي الفشقة هذا العام”، مؤكداً أن الجيش سيتعامل بحسم ولن يكون هناك تهاون في أراضي الفشقة.

ومن جهته سجّل قائد القوات البرية أمس، زيارة تفقدية للقوات المُرابطة في الحدود الشرقية، ووقف على جاهزيتها.

وفي سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة في السودان عن إحباط عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في تعميمٍ صحفي، أمس السبت: “تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف بالاتجاه الاستراتيجي الشرقي من توقيف عصابة اتجار بالبشر بمنطقة “مهلا” شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشاب إثيوبي”.

وقال قائد الفرقة الثانية مشاة حيدر الطريفي إن القوات المسلحة في السودان حريصة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأضاف قائد الفرقة: “إننا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

وفي شهر فبراير الماضي، تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي: “نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا عاصبة اتجار بالبشر “، وفقًا لموقع (سودان تريبون).

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز “برادو” كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

