أكدت وزارة الصحة الليبية انها استلمت أول دفعة من اللقاح الروسي ” سبوتنيك V ” لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، صباح اليوم الأحد .

حيث نشرت الصحة الليبية بياناً أعلنت فيه وصول أكثر من 100 ألف جرعة من الشركة الروسية إلى العاصمة طرابلس ، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

إذ ذكرت في البيان : “استلمت وزارة الصحة اليوم 101250 جرعة (لقاح ضد كورونا) من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة”.

وفي وقت سابق ، قال بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن 340 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى ليبيا في أبريل المقبل.

وأوضح النجار من خلال تصريحاته أن الشحنة ستصل عن طريق مبادرة كوفاكس، موضحاً أنها تبلغ 96 ألفاً من أصل 340 ألف جرعة، صحيفة “الساعة 24”.

وأضاف أن منظمة اليونسيفوعدتهم بمنح الإذن لبداية إجراءات الشحن، وأن 96 ألف جرعة، الأسبوع الأول من أبريل، على أن تصل باقي الكمية أخر الشهر نفسه.

لافتاً إلى أن الكمية التي ستصل في إبريل ليست بالكبيرة، لمنه أشار إلى تعويلهم على الكمية التي سيتحصلون عليها بالاتفاق المباشر مع الشركات لحوالي 3 ملايين تكفي لتطعيم كل الفئات على حد قوله.

مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية لديها تعاقد مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 2.8 مليون جرعة.

موضحاً أن المنافسة والطلب الكبير للحصول على اللقاح سيؤدي إلى التأخير في مواعيد التسليم.

وعن إيقاف بعض الدول التطعيم بـ “أسترازينيكا” لوجود أعراض جانبية شديدة، أوضح النجار أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر بيانا فنيا بإيقاف اللقاح حتى الآن.

وكما أشار إلى أن هناك عشرات الملايين استخدموا اللقاح دون أي مشاكل.

وأضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “في حال تراجعت اللجنة عن أسترازينيكا، فليست لدينا خطة بديلة الآن، إلا إذا تحصلنا على التطعيم الصيني “سينوفارم” بعد أن تجيزه اللجنة”.

The post الصحة الليبية تؤكد استلام أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ