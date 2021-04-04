متحف الحضارة المصرية يفتح أبوابه للزوار ابتداءً من اليوم

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد افتاح القاعة الرئيسية في متحف الحضارة المصرية أمام الزوار ، وذلك بعد نقل الميماوات الملكية إليه .

حيث نشرت رئاسة الوزراء عبر فيسبوك أن ” متحف الحضارة المصرية يفتح قاعته الرئيسية للزوار صباح اليوم الأحد 4 أبريل / نيسان ” .

و أكدت أن القاعة المخصصة للمومياوات سيتم افتتاحها يوم الأحد 18 أبريل إذ ستكون عندها جاهزة لاستقبال الزوار .

هذا و انطلق مساء أمس السبت في العاصمة المصرية أكبر موكب للمومياوات الملكي ، من أجل نقل المومياوات من المتحف في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط .

إذ يقل الموكب 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

و سبق الموكب قيام وزارة السياحة والآثار المصرية بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية الذي سينطلق السبت، حيث قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة.

وكذلك سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأسواق العربية والدولية، وبشكا خاص في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وفرنسا، بالاضافة إلى ألمانيا.

وقد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالعاصمة المصرية أيضا.

وأكد وزراء مصريون الأهمية القصوى التي يحظى بها الحدث المرتقب لنقل المومياوات الملكية، مساء السبت، من المتحف المصري الكبير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط القريبة.

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