السودان قرار بجمع قسري للسلاح وتقنين العربات لحسم الظواهر السالبة بدارفور

قررت اللجنة العليا للجمع القسري للسلاح وتقنين العربات ومكافحة الظواهر السالبة بولاية شرق دارفور في السودان بدء حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة، وفرض غرامات مالية على المخالفين والحجز على العربات.

وناشدت اللجنة المواطنين بكل محليات الولاية الإسراع في تكلمة إجراءات تقنين عرباتهم والذين حصلوا على الاشعارات الأسراع في دفع الرسوم الجمركية فورا، وكذلك الذين سددوا الرسوم الجمركية واستلموا شهادة الوارد تكملة إجراءات ترخيص عرباتهم فورا.

وأكدت اللجنة فرض غرامات مع الحجز علي اي عربة لم ترخص ولم تحمل لوحات المرور، ومصادرة عربات بوكو حرام التى لم يتم تقنينها، ودعت الذين لديهم عربات غير مقننة تسليمها الي اقرب نقاط للشرطة أو الأجهزة النظامية.

كما قررت انطلاقة الجمع القسري للسلاح في كل محليات الولاية بالمداهمة والتفتيش بواسطة الاجهزة التقنية الحديثة، ودعت الذين يحوزون سلاح تسليمه طوعا للاجهزة الامنية والادارة الأهلية. وأكدت أنه سيتم تطبيق قانون الجنايات لسنه ١٩٩١ وقانون الطوارئ على المخالفين.

الطؤاري

أصدر والي ولاية شمال دارفور في السودان محمد حسن عربي اليوم، قرارا قضى بموجبه إعلان حالة الطوارئ بمحلية السريف اعتبارا من اليوم “السبت” الثالث من أبريل الجاري للحد من الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحلية.

وذلك عملا بأحكام المادة ٩(1)(ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة ٢٠١٩ وحالة الطوارئ المعلنة من السيد رئيس مجلس السيادة وأحكام قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.

وتضمن القرار تفويض قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية والمحلية وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر

والقرارات الصادرة لها ووجه القرار لجنة أمن الولاية والمحلية والقوات المشتركة والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.