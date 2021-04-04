سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 4 ابريل

زاد متوسط سعر الدولار و صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 4 أبريل 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية وفي البنوك شهد استقرار .

وسجل سعر الدولار لدى التعاملات المبكرة لهذه السوق 384 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، استقر بلغ متوسط سعر الدولار عند 380.78 جنيه للشراء و382.68 جنيه للبيع واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي عند 446.179 جنيه للشراء

و448.40 جنيه للبيع وبقي سعر الجنيه الإسترليني ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 524.06 جنيه للشراء و526.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.59 جنيه للشراء و102.10 جنيه للبيع وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند مستوى 103.70 جنيه للشراء

و104.22 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1257.87 جنيه للشراء و1264.16 جنيه للبيع ورغم الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السودان، قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود.

وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود.

ووفقاً للخطاب الصادر عن مدير عام الشؤون المالية محمد سليمان آدم، فقد تم تغيير سعر لتر البنزين ليصبح 150 جنيها، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى 125 جنيها ووجه الخطاب أصحاب المحطات بجرد الوقود بالمستودعات لتنفيذ الأسعار الجديدة.

الذهب

وقال الأستاذ محمد إبراهيم تبيدي، رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والمعدنيين بالسودان، ان اللجنة ترفض القرار،

ولابد من التشاور مع الجهات المختصة حتي يتم الوصول إلى رسوم مناسبة تضمن عدم التهريب وعودة انسياب الذهب في الأسواق، مؤكدا دعمهم لحكومة الفترة الإنتقالية، ودعم سياسات وزارة المالية وبنك السودان المركزي .

وطالب بضرورة إنشاء نقطة شراء مباشرة في المناجم حتى يتدفق الذهب إلى القنوات الرسمية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للمعدنيين والمنتجين عن طريق آليات مباشرة، مؤكدا عدم تعاملهم مع الشركة السودانية لحين تنفيذ مطالبهم .

وأكد الأستاذ الفاضل محمد، سكرتير العلاقات الخارجية باللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين، ان اللجنة ليست ضد القرار ولكن ضد سياسات الشركة

والقرارات الغير منصفة التي اتخذت دون الرجوع لأصحاب الشأن الأمر الذي اعتبره يتعارض مع سياسات حكومة الفترة الانتقالية ،مشيرا إلى ضرورة الاسراع في إزالة العقبات والعوائق لإنتاج الذهب.

من جانبه اوضح الأستاذ محمد آدم محمدين، نائب رئيس اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والمعدنين، أنه لا توجد إحصائية دقيقة لمعرفة المنتج من الذهب من أي جهة رسمية، مشددا على اهمية استخدام استمارة الترحيل.