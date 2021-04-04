السودان ومصر يختتمان اليوم الاحد فعاليات مناورات نسور النيل ( ٢ ) بمدينة مروي

يشهد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان في السودان برفقة ضيف البلاد الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصريه

وبحضور قادة القوات المسلحة من البلدين يشهدون صباح اليوم الأحد ختام فعاليات مناورات نسور النيل ( ٢ ) بقاعدة الفريق أول عوض خلف الله الجوية بمدينة مروي ..

وأكد الفريق الركن ملاح توجيهي عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية السودانية أن هذه المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين .

وابان سيادته ان هذه التدريبات تجى وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وانها النسخه الثانيه لنسور النيل والتى تنطلق كل عام ،مضيفاً ان هذه المناورات تهدف لتبادل الخبرات و تعزيز التدريب فى مجالات التخطيط و التنفيذ .

واوضح قائد القوات الجوية السودانية ان القوات الجويه تعمل على حماية اجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع الاستراتيجية وضبط اى هجمات جويه تعمل على زعزعة الامن والاستقرار ،كما تقوم بتوفير مناخ جوى امن وانها تعمل بحرية تامة على أراضيها .

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وقبل خمس أيام أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك مع القوات السودانية (نسور النيل – 2)، والذي تجرى فعالياته حاليا بقاعدة مروى الجوية بالسودان.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أنه “نفذت القوات المشاركة بالتدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم

وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام”.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

كما تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة فى التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب

وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.