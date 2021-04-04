منظمة شهداء ثورة ديسمبر تنظم وقفة احتجاجية للمصادقة على ميثاق روما لتسليم المطلوبين للجنائية

نفذت منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وتجمع السودانيين بالخارج وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة العدل تطالب بانضمام السودان لميثاق روما الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وعدم الافلات من العقاب ولرد الاعتبار للضحايا ولضمان الأمن والسلامة.

وأكد المهندس فرح عباس مدير منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ضرورة توقيع السودان على ميثاق روما الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية،

مشدداً على أن التوقيع خطوة حقيقية لدولة القوانين التى نحلم بها ويحلم بها الشهداء وهم يرددون شعار الثورة (حرية سلام عدالة).

وقال إن الثورة عظيمة ومن حقها علينا أن نأتي بقوانين تتناسب مع روحها وشعاراتها، مؤكداً سعيهم لتحقيق هذه الشعارات ودولة القوانين ليسود حكم القانون،

وأضاف أن العدالة تقوم على استقلالية السلطة القضائية وحيادها، زائدا نتطلع لسيادة حكم القانون ووجود السودان ضمن منظومة الدول التي تلتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأوضح أن دور المحكمة الجنائية الدولية تكميلي لدور القضاء الوطنى ونادى بإعادة هيكلة عادلة للأجهزة العدلية لتتماشي مع حقوق الإنسان

التدشين

قبل عشرة أيام دشنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨ بالتعاون مع تجمع السودانيين بالخارج الحملة الشعبية للمصادقة على ميثاق روما 1998م والتي تستمر اعتبارا من مارس الجاري وحتي الثالث من ابريل القادم ، وذلك بهدف ربط قضايا الشهداء بمواثيق العدالة الدولية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر وتابعه المراسل وقتها بمقر المنظمة بالخرطوم.

وتحدث في المؤتمر رئيس المنظمة فرح عباس فرح موضحا ان الحملة تستهدف دعوة الدولة للمصادقة علي ميثاق روما والذي وقعت عليه(124) دولة وانسحبت منها اربع دول.

وذكر ان المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في القضايا التي تشهدها البلدان من انتهاكات متمثلة في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والاختفاء القسري والعدوان

مشيرا الي ان مجلس الامن أحال قضية السودان الي المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير لجرائم الحرب في دار فور وذلك تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة .

وأكد فرح إن فض الاعتصام في العاصمة وبعض الولايات تنطبق عليه وصف الجرائم ضد الانسانية، وذلك حسب إفادة الاستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام والتي استدعت حتي الان حوالي ثلاثة الاف من الشهود

وزارت مسرح الحادث ، متهما اللجنة برغبتها «في تبييض وجه الخصوم». وقال إن المنظمة قامت برفع ثلاث مذكرات طالبت فيها النائب العام بتكوين نيابات خاصة لقضايا أسر الشهداء

ومحاكم خاصة بهم للاسراع بالبت في القضايا المتعلقة بهم، خاصة وان الامال قد تبددت لعدم قيام المجلس التشريعي حتي الان لمنع الافلات من العقوبة.

واضاف لكل ذلك نجدد الان الطلب، لمنع الافلات من العقوبة مطالبين بضرورة توقيع الدولة علي ميثاق روما .

وطالب رئيس منظمة أسر الشهداء السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك

بمخاطبة مجلس الكونجرس الامريكي الذي وعد السودان بالمساعدة في قضايا الفترة الانتقالية واستكمال التحقيقات بمد يد العون من جانبها قدمت الاستاذة سلوي سعيد المحامية إضاءات عن المحكمة الجنائية الدولية التي تهدف لعدم الافلات من العقاب .