أكدت وزارة الصحة الأردنية انها بدأت صباح اليوم الأحد بحملة التلقيح الخاصة بلقاح سبوتنيك V الروسي ، و ذلك في عدد كبير من مراكز التطعيم .

حيث قال كامل أبو سل مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية أن “الوزارة بدأت بإعطاء المطعوم الروسي “سبوتنيك V” في اليوم الأحد للمسجلين عبر المنصة”، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف ان ” وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاما”، بينما الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاما ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا .

و أوضح أن الصحة الأردنية ستستلم دفعة جديدة من لقاح فايزر اليوم الأحد ، إضافة إلى دفعة أخرى من المطعوم الصيني غدا الاثنين .

و في السياق ، أكد وزير الصحة الأردني، فراس الهواري على أن خفض الإجراءات الإحترازية في البلاد، مرتبط بسرعة تقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين في الأردن.

وتوقع وزير الصحة الأردني ارتفاح عدد الإصابات في الأردن حتى نهاية شهر نيسان، مؤكداً على وجود تطابق بين دراسات وزارة الصحة والأعداد في الموجة الأولى والثانية.

وقال:”لو لم يتم اتخاذ الاجراءات الحكومية لكان من الممكن زيادة أعداد الوفيات بنسبة 65%، وفي حال إزالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الاصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر أبريل الحالي، وفي حال رفع الاجراءات (الاحترازية) كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والإصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالإجراءات بإعطاء المطاعيم”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الأردني، أفادت منظمة الصحة العالمية أن الأردن سجل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق المتوسط .

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم تقرير المنظمة والذي قالت فيه أن “الأردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية جراء فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بنسبة 36%، مقارنة بالأسبوع الماضي” .

كما أشار التقرير إلى أن “الأردن سجل خلال أسبوع، 55467 إصابة جديدة بفيروس كورونا (نحو 543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة)، و684 وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس (نحو 6.7 وفاة جديدة لكل 100 الف نسمة)”.

The post الصحة الأردنية تبدأ بحملة تلقيح ” سبوتنيك V “ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ