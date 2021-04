المبادرة الإماراتية “مصدر”.. حلول الطاقة المتجددة في العالم

انطلقت المبادرة الإماراتية العالمية “مصدر”، من أجل نشر حلول الطاقة المتجددة في العالم وتجسيدا لرؤية استشرافية من القيادة الرشيدة التي سعت من خلالها إلى توفير منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بأمن الطاقة وتغير المناخ والتنمية البشرية المستدامة.

حيث بدأت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مع تأسيسها عام 2008 في مهمتها الوطنية الرائدة لجعل الطاقة النظيفة واقعا ملموسا ليس على الصعيد المحلي وحسب وإنما في مختلف بقاع العالم.

كما تم في العام ذاته إنشاء “مدينة مصدر” كواحدة من المجتمعات الحضرية الأكثر استدامة في العالم.

وعقب تأسيسها حرصت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والعالمي.

وكذلك شملت محفظة مشاريعها الاستثمارية محليا محطات بارزة منها “محطة شمس” التي تم تدشينها عام 2013 في أبوظبي كأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في الدولة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط.

كما فازت “مصدر” في عام 2016 بعقد تطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط وبالشراكة مع مجموعة “إي دي إف” الفرنسية.

وجرى في عام 2017 وبالشراكة مع “بيئة” تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ميغاواط.

إضافة الى ذلك قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في عام 2020 باطلاق أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات كما فازت في العام ذاته بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء بالشراكة مع “طاقة” و”إي دي إف رينيوبلز” و”جينكو باور”.

وخلال العام الجاري 2021 جرى الإعلان عن مبادرة رائدة تقودها “مصدر” لتدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي بمشاركة العديد من الشركاء بما فيهم “سيمنز للطاقة”.

المشاريع الاستثمارية لـ”مصدر” في العالم

على الصعيد العالمي شملت محفظة المشاريع الاستثمارية لـ”مصدر” محطات مهمة و بارزة ففي عام 2017 جرى الإعلان عن تدشين محطة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة بقدرة انتاجية تصل إلى 402 ميغاواط كما تم في العام ذاته “إطلاق مشروع هايويند سكوتلاند أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم وبقدرة انتاجية تصل إلى 30 ميغاواط بالشراكة مع شركة إكوينور.

كما تم في العام 2017 إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.

وفي عام 2019 تم تدشين مشروع “شيبوك 1 “في صربيا وبقدرة انتاجية تصل إلى 158 ميغاواط بالإضافة إلى تدشين مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميغاواط بالشراكة مع “إي دي إف ” في المملكة العربية السعودية.

