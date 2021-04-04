الكاظمي في الإمارات في ثاني زيارة عربية هذا الأسبوع

أكدت مصادر في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه صباح اليوم الأحد إلى الإمارات ، في ثاني زيارة عربية له هذا الأسبوع .

و نشرت الحكومة بياناً قالت فيه أن ” الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات”، وفقاً لروسيا اليوم .

حيث كانت الزيارة الأولى لمصطفى الكاظمي إلى المملكة السعودية ، التقى فيها بعدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة في العاصمة الرياض .

و خلال الزيارة إلى السعودية تم التوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين .

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

بالإضافة “لتوقيع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص”.

كما تم توقيع “مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

و وقعت ايضا “مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية”.

و من جانبه شدد الأمير السعودي و وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف على أهمية زيارة مصطفى الكاظمي إلى الرياض ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين .

حيث نشر بن نايف على تويتر أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” .

و أضاف أن ” لقاء الكاظمي بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة”.

و أشار الأمير إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين يثمر في الآونة الأخيرة ، و ذلك بعد اللقاء الذي جمع بن نايع بالكاظمي .

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