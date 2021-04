عرنوس يدشن محطة للطاقة الكهرضوئية في مدنية حماه

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عن قيام رئيس الوزراء حسين عرنوس بافتتاح محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ، دعماً لمشاريع الطاقة المتجددة.

حيث قال عرنوس في كلمة ألقاها أن ” مشروع المحطة يساهم في توفير طاقة كهربائية باستطاعة تصل إلى 1 ميغا واط ، والحفاظ على البيئة النظيفة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على سوريا ” .

و أوضح أن ” الحكومة تشجع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشاريع كهذه من شأنها التخفيف من الضغوط على حوامل الطاقة ومصادرها ” ، وفقاً لقناة العالم .

هذا يأتي خلال الجولة التي قام بها رئيس الحكومة عرنوس على مدينة حماه ، افتتح خلالها محطة الطاقة الكهروضوئية و منتزه قلعة حماه الأثري .

وزارة التعليم العالي في سوريا تعلن تعليق الدوام في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا اليوم السبت، وذلك بعد قرار وزارة التربية، تعليق الدوام لمدة إسبوعين وذلك ابتداءً من يوم الإثنين بعد غد.

كما أعلنت وزارة الأوقاف السورية، تعليق الدوام في المدارس التابعة لها أيضاً لنفس المدة، وذلك ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في سوريا أن القرار يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد أيضاً، هذا ولم يرد في القرار أي توضيح للأسباب.

وأتى القرار بعد قرار وزارة التربية الذي تضمن: إنهاء دوام الطلاب حتى صف الخامس الإبتدائي وتعليقه من الصف السادس وحتى الثامن حيث يقدم الطلاب الإمتحانات، وتقليص الدوام للمرحلة الثانوية، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية مجموعة من القرارات المتعلقة بطبيعة لدوام في مدارس الجمهورية في ظل تفشي فيروس كورونا .

المادة 1– ينهى دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي اعتباراً من الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021 وتعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معياراً للنجاح أو الرسوب.

المادة 2 – يعلق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021.

