الخارجية السودانية تنعي السفير الإندونيسي في الخرطوم متأثراً بكورونا

نعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، سفير جمهورية إندونيسيا، لدى السودان، روساليس رسلند عدنان، الذى توفى بالخرطوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية السودانية من خلال البيان، أن سفير إندونيسيا الراحل عمل جاهداً لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية، وفقاً لـ”المشهد السوداني”.

وتتقدم وزارة الخارجية بأحر التعازي لعائلة الفقيد وحكومته وشعبه وأصدقائه من المواطنين السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تحديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم لقاح كورونا بعد شهرين من تلقي الجرعة الأولى، في وقت أكدت فيه الوزارة على ضرورة الاستجابة لحملة التطعيم التي انطلقت بالمراكز الصحية والمستشفيات باستهداف الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

واستعجل مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. محجوب تاج السر في الاجتماع اليومي للجنة حصر الكوادر بقاعة الوزارة اليوم، إكمال عمليات التطعيم بالوصول لكافة المستشفيات والمراكز الصحية لتغطية جميع المستهدفين.

ووجه بتكثيف الحملات الإعلامية للتنوير بأهمية التطعيم والمراكز المخصصة بالمحليات، ودعا إلى العمل على مستوى إدارات المستشفيات لتوعية الكوادر وعلى مستوى المراكز لضمان نجاح التغطية، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأعلنت مدير إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة الاتحادية د. داليا إدريس حسن عن مساعي اتحادية لتوفير الميزانيات اللازمة بالتنسيق مع البنك الدولي، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتسجيل وإدخال البيانات لتسهيل عمليات الحصر.

وأشارت إلى تحديد الفترة الزمنية الجرعة الثانية بشهرين من الأولى، فيما أكد مدير الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي د. محمود القائم التركيز على دور الكوادر العاملة بالحقل الصحي في المرحلة الأولى للحملة.

وكشف مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة السودانية د. جمال الدين محمد عثمان أن العدد التراكمي للمطعمين ب لقاح كورونا حتى الآن 22621 ألف شخص منهم 9142 شخص من الكوادر الطبية و13479 شخص من كبار السن وذلك حسب التقرير اليومي للتغطية باللقاح ولفت إلى أن بعض المؤسسات تطالب بتوفير التطعيم لمنسوبيها.

على صعيد متصل، تلقى عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله، فضلاً عن التشجيع على تلقي اللقاح، بحسب “سونا”.

