العراق..الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم ،عن تنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك شمال العراق .

ووفقاً لقناة النيل قالت القيادة في بيان إن “القطعات تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية ، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وطائرات مسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش في مناطق (الحوائج العليا والوسطى والسفلى) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك” .

كما أردفت أنه” تم خلالها العثور على 11 صاروخ قاذفة RBG7، و8 صواريخ لطائرة مسيرة، وصواريخ هاون 120 ملم، وقذيفة مدفع D30، وسلاح بازوكا، وقاذفة RBG7″، مضيفا أنه تم رفع جميع المواد واتلافها من قبل قوة من الجهد الهندسي للواء” .

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن وحدات الاستخبارات العسكرية التابعة لها قامت بإلقاء القبض على 3 عناصر يتبعون لتنظيم داعش الإرهابي .

حيث نشرت في حسابها الرسمي على فيسبوك بياناً قالت فيه أن ” مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الثاني لواء المشاة ٣٠ تمكنت من إلقاء القبض عليه في ناحية الرمانة شمالي القائم بالأنبار” .

و أوضحت أن ذلك جاء ” وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة أشارت لتواجد أحد الإرهابيين من الخلايا النائمة يقوم بنقل المعلومات للدواعش عن تحركات القطعات الأمنية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة ” .

و أضافت : ” في قرية العون ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك وإستناداً على معلومات غاية بالدقة، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥١ القبض على أحد الارهابيين الذين يقاتلون ضمن ما يسمى بـ (فرقة الكواسر) الإرهابية” .

العمليات المشتركة في العراق تقضي على أوكار لتنظيم داعش بحمرين

ضربت قيادة العمليات المشتركة في العراق، باستخدام سرب من طائرات “إف 16” تابعة لها أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بياناً لها ا، كشفت فيه عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش، بـ19 ضربة جوية نفذت في سلسلة جبال حمرين، بحسب سبوتنيك.

وجاء في بيان الخلية حول مهمة العمليات المشتركة أنه: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات “إف 16″ العراقية، 19 ضربة جوية ليلة أمس وصباح اليوم، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

يأتي إنجاز العمليات المشتركة اليوم بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي، مساء الأربعاء الماضي، القضاء على 4 قيادات من تنظيم “داعش” الإرهابي، في إطار عملية “الأسد المتأهب” التي أطلقت بمدينة الموصل شمالي العراق.

