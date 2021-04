الصحة المغربية تسجل 7 حالات وفاة و575 إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الفائتة ، 7 حالات وفاة و 575إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متوزعة في عموم البلاد .

وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته قناة المملكة أنه “تم تسجيل 7 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 8842 حالة وفاة “.

لتضيف أن “عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة ارتفع ليصل إلى 497832 إصابة ،بعد رصد 575 إصابة ،بينما تعافت 569 حالة جديدة ليبلغ إجمالي التعافي 484793 حالة”.

ومن جهة أخرى وبحسب توضيحات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة بعدما علقت أزيد من 10 دول أوروبية التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لـ”كورونا” “كإجراء احترازي” بعد ظهور آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وبناء على تصريحات منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية والمعطيات الوطنية فقد أمرت اللجنة العلمية، المعنية بمتابعة إستراتيجية التلقيح، بمواصلة استعمال “أسترازينيكا” في المغرب.

كما أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال “مقتنعة بشدة” بأن فوائد لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس “كورونا” تفوق المخاطر.

مؤكدة أنه “لا يوجد مؤشر على أن اللقاح يسبب جلطات دموية”، بعد أن أوقفت دول كبرى عديدة في الاتحاد الأوروبي توزيعه. وقالت إيمير كوك، رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، إن الاتحاد متمسك بقراره الموافقة على اللقاح.

وفي وقت لا يزال التحقيق ضمن حالات الجلطات التي أصابت عددا قليلا ممن تلقوا اللقاح مستمرا، حثت منظمة الصحة العالمية الدول على عدم وقف التطعيم، بعد اجتماع خبرائها، الثلاثاء، لمراجعة لقاح أوكسفورد أسترازينيكا.

وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.236.386 شخصا، فيما استفاد 1.960.996 شخصا من الحقنة الثانية؛ ما يعني أن مخزون اللقاح لم يتبق فيه سوى حوالي مليوني جرعة.

وكان المغرب قد توصل بمجموع جرعات يصل إلى 8 ملايين و500 ألف جرعة (2.5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا).

كما ينتظر المغرب الحصول على 500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي نهاية شهر مارس ، و500 ألف جرعة ثانية من اللقاح نفسه في شهر أبريل؛ وذلك لمواصلة حملة التلقيح الوطنية، المرتقب أن تتراجع وتيرتها بسبب نقص اللقاحات في العالم.

