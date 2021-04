تضخم ديون دول الشرق الأوسط الناجمة من جائحة كورونا

أكد البنك الدولي، تضخم الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب النفقات المتعلقة بتخفيف الأثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وبحسب مانقله موقع قناة “فرانس 24″، فقد قال البنك الدولي:” إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”.

كما أوضح البنك، أن حجم ديون الدول المستوردة للنفط في المنطقة يشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 % من إجمالي ناتجها المحلي في 2021، وأن المنطقة التي تضم حوالى 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 % العام الماضي.

وما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، رغم تضخم الديون مشيراً إلي أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”.

وقال البنك الدولي: “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.

وأضاف البنك محذراً من أنه :”في عالم ما بعد الجائحة من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

دول الشرق الأوسط تعلن تضامنها الكامل لملك الأردن

تقدمت معظم دول الشرق الأوسط بكامل الدعم لملك الأردن الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في كل مايضمن امن واستقرار الأردن، وذلك على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

ومن جانبة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تضامنه الكامل لملك الأردن ، مؤكدا على “ثقته في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.

وأشار ابو الغيظ ايضا إلى “المكانة المقدرة والعالية” التي يحظى بها الملك عبد الله، سواء بين أبناء الشعب الأردني أوعلى المستوى الشرق الأوسط العالم.

هذا وقد اعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وقوفه مع قيادة الأردن وإجراءاتها لحفظ أمن المملكة على خلفية تقارير عن إحباط تحرك لزعزعة استقرار البلد.

