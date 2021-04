الحكومة السورية: روسيا دعمتنا بكميات كافية من القمح

أعلن المهندس حسين عرنوس رئيس الحكومة السورية مثمناً دور روسيا وجهودها في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا، عن توفيرها كميات كافية من الطحين لسد حاجات المواطنين في البلاد ، الذي ترتفع فيه أزمة الخبز.

وقال رئيس الوزراء السوري في اجتماع له مع غرف التجارة والصناعة في مدينة حماة بحسب وكالة سبوتنيك : “بات يتوفر لدينا طحين يكفي حاجة سوريا حتى نهاية العام الجاري من هذه السلعة الأساسية”.

وشكر المهندس عرنوس “الأصدقاء الروس” لمساعدتهم في رفد البلاد بالقمح عن طريق عقود توريد تصل بالسفن بشكل يومي لتفرغ حمولتها في الصوامع ضمن المرفأ.

ويذكر أن سوريا تعاني في الفترة الحالية من أزمة في قمح الطحين، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال الطوابير التي تقف أمام الأفران الحكومية والخاصة.

وقد تأثرت البلاد بأزمة اقتصادية منذ سنوات بسبب الحصار الاقتصادي الخانق على البلاد والذي تفرضه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق فرض العقوبات الأحادية الجانب مثل قانون “قيصر”.

ومن الجانب ذاته تواصل قوات الجيش الأمريكي والفصائل المسلحة المدعومة من قبله بتهريب القمح السوري في المناطق التي يسيطر عليها في شمال سوريا والتي تعتبر أهم رافد للقمح في البلاد.

وينتظر المواطنون في سوريا أن تساهم شحنات القمح القادمة من روسيا في تحفيف أزمة الخبز التي يعاني منها السكان في الأشهر الماضية.

رئيس الحكومة السورية في حماة

وقد جاء تصريح رئيس الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس ضمن زيارته إلى مدينة حماة حيث قام بافتتاح محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ، دعماً لمشاريع الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها بالمناسبة: “مشروع المحطة يساهم في توفير طاقة كهربائية باستطاعة تصل إلى 1 ميغا واط ، والحفاظ على البيئة النظيفة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على سوريا”.

و أوضح أن “الحكومة تشجع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشاريع كهذه من شأنها التخفيف من الضغوط على حوامل الطاقة ومصادرها”.

وتأتي الجولة التي قام بها رئيس الحكومة عرنوس على مدينة حماه ، ليفتتح خلالها محطة الطاقة الكهروضوئية و أيضاً منتزه قلعة حماه الأثري .

