الإعلامية وهبة تعود للشاشة في برنامج “شيخ الحارة”

تستعد الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، لتقديم برنامجها التلفزيوني الشهير “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد غياب إستمر لعام.

وسيذاع برنامج الإعلامية بسمة علي شاشة فضائية المحورية خلال شهر رمضان، وأن بسمة وهبة ستواصل فيه تقديم الكثير من المفاجآت والاعترافات الجريئة والمثيرة للجدل.

الجدير بالذكر، أن المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، قدمت برنامج “شيخ الحارة” في شهر رمضان 2020، على فضائية “القاهرة والناس”، وحمل اسم “شيخ الحارة والجريئة”.

ومن جانبها، صرحت وهبة صرحت في ديسمبر / كانون الأول الماضي أن عودتها لبرنامج “شيخ الحارة” واردة، ولكن من خلال فضائية أخرى بخلاف “القاهرة والناس”.

في وقت سابق كانت قد قدمت الإعلامية المصرية، استقالتها من “القاهرة والناس” خلال رمضان 2019، بسبب خلافات على عرض حلقة الفنانة التشكيلية المصرية، ياسمين الخطيب.

من جانبها قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقف وهبة بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج “شيخ الحارة”، وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء، ثم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث البرنامج لمدة شهر.

وسرعان ما تعاقدت بسمة وهبة على تقديم برنامج “كل يوم”، عبر شاشة فضائية “أون إي” المصرية، وذلك بعد تقديم إستقالتها من فضائية “القاهرة والناس”، ولكن في أغسطس/ آب 2020 أعلنت عن توقفه لحين تنفيذ خطة لتطويره، ثم سافرت بعد ذلك في رحلة علاجية، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق ذاتة، صرحت الإعلامية بسمة وهبة، في وقت سابق، عبر حسابها بموقع الانستغرام عن تعرضها للإصاب بشلل عضلي في الفك، بسبب “حقنة فيلر”، وقالت وهبة: “عمري ما اتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي”.

وتحدث الإعلامية أنها منذ شهر كان لديها مشكلة في الفم ولم تستطع فتح فمها ولا الأكل والشرب، مبينة بأن السبب وراء تلك الإصابة، خطأ طبي من أطباء أحد مراكز التجميل، وذلك أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ.

وقالت وهبة بأنها أثناء تواجدها في دبي بدولة الإمارات، أخبرتها إحدى الطبيبات أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية، وبعد فترة من العلاج لم يحدث تحسن، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

