تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري ب 18.2% في يناير

أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%.

وحسب البيانات التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ضمن النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الخاصة بشهر يناير الماضي. فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4%. حيث بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي. مقابل نحو 2.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في قيمة الصادرات إلى تراجع صادرات بعض السلع ومنها تراجع صادرات منتجات البترول بنسبة 2.5%.وأيضاً تراجع صادرات البترول الخام بنسبة 11.9%. إضافة إلى انخفاض صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 8%، وأيضاً تراجع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.3%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 ,.مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 19.3%، وارتفاع صادرات الفواكه الطازجة بنسب 17.9%. إضافة إلى زيادة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.5%، وأخيراً ارتفاع صادرات السجاد والكليم بنسبة 7.1%.

في المقابل فقد تراجعت نسبة الواردات المصرية، بنسبة 13.9% حيث بلغـت نحو 5.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل نحو 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام 2020.

ويرى جهاز الإحصاء أن هذا الانخفاض في قيمة الواردات راجع إلى انخفاض واردات منتجات البترول بنسبة 9.5%،. وسيارات الركوب بنسبة 14.1%، والمواد الأوليه من حديد أو صلب بنسبة 3.7%، البترول الخام بنسبة 53.7%.

وكذلك ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق. حيث زادت واردات فول الصويا بنسبة 162.4%، والذرة بنسبة 43.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 12%.

