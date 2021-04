بريطانيا تعلن تأييدها التام للملك عبد الله الثاني

قال جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن.

وجاء كلام كليفرلي في تغريدة على موقع تويتر نشرها الحساب الرسمي لوزراة الخارجية والتنمية البريطانية بحسب قناة رؤيا الأردنية.

وتضمّنت التغريدة تأييد بريطانيا للملك الأردني: “المملكة الأردنية الهاشمية شريك للمملكة المتحدة وتكنّ له كل تقدير. والملك عبد الله يحظى بتأييدنا التام.”

"نتابع عن قرب الأحداث في #الأردن. المملكة الأردنية الهاشمية شريك للمملكة المتحدة وتكنّ له كل تقدير. والملك عبد الله يحظى بتأييدنا التام." – وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي — وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) April 4, 2021

الخارجية الأميركية تقف لجانب الملك الأردني

وإلى جانب الدعم من بريطانيا، أكدت أيضا اليوم وزارة الخارجية الأميركية على وقوفها خلف العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الثاني، عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت أمس في المملكة .

حيث قال نيد برايس الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية : ” نحن نتابع التقارير عن كثب، ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين للاطلاع على المستجدات ” .

و أضاف برايس أن الولايات المتحدة تعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني شريك رئيسي لحكومة واشنطن ، و يحظى بدعمها الكامل.

الأزمة في الأردن

هذا و كانت قد نفت وكالة بترا الأردنية مساء أمس السبت، ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان.

و كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

و أوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني”.

و وفقا للصحيفة، فإن قرار الاعتقال جاء بعد اكتشاف “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات قوله إن “من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية”، فيما أكد مستشار بالقصر الملكي أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.

The post بريطانيا تعلن تأييدها التام للملك عبد الله الثاني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ