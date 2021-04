الفنان عمرو يوسف يتغزل في بلاده بعد موكب المومياوات

أبدى الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته وفخره ببلاده بعد الحدث الذي شهدته يوم أمس بموكب نقل المومياوات، حيث قام بنشر صورة من ميدان التحرير خلال عرض الاحتفال.

وعلق الفنان عمرو يوسف على الصورة قائلًا: “فخور وسعيد ومنتشي من عظمة اللي شفته انهاردة، شكراً لكل القائمين على هذا الحدث العظيم، تسلم ايد كل واحد فيكم فرد فرد، أنتم أبهرتم العالم، أنا فخور إني مصري أنا فخور إن دول أجدادي .. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، حيث تغنى في الحفل مجموعة من الفنانين المصريين، من بينهم المطربة ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب، بالإضافة لمطربة الأوبرا أميرة سليم.

وترأس المايسترو نادر عباسي، أوركسترا الحفل الذي سار على أنغامه موكب نقل المومياوات الملكية، ووجد تفاعلًا كبيرًا من أعضاء الفرقة الموسيقية وفقًا لحركة يده.

ونقلت غالبية وسائل الإعلام المصرية الحدث التاريخي، حيث ضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

والمومياوات التي تم نقلها هي “الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثانى”.

كما عاشت المطربة المصرية أميرة سليم دقائق من المجد، شعرت فيها أنها تحلق في عنان السماء، بحسب وصفها بالعامية المصرية “طايرة من الفرحة”، ولم لا وهي صاحبة الأداء الذي أبهر الملايين، عندما تغنت اللغة المصرية القديمة.

وتصف المطربة المصرية أميرة سليم شعورها أنها في قمة سعادتها وفخورة بمُشاركتها بغناء أناشيد باللغة المصرية القديمة في احتفالية موكب نقل” المومياوات الملكية“، مشيرة إلى أنها قبل هذا الحدث كان لديها اهتمام كبير بالبحث “في أشعار أجدادانا القدماء المصريين التي كانت تكتب على جدران المعابد”.

وعن أجواء التحضير للعمل، أشارت أنها عاشت أسعد لحظات حياتها واستمتعت بالتحضيرات، التي بدأت منذ شهر ديسمبر، التي أخذت منها مجهودا وصبرا، خاصة فيما يتعلق ببحث وتدقيق اللغة المصرية القديمة لمعرفة معاني الكلمات، وطريقة نطقها.

