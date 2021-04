أنهت الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل «لحم غزال» الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

حيث نشرت غادة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع«انستجرام» بأحدث إطلالة لها ظهرت خلالها أكثر رشاقة وأصغر سناً.

و أثار الفيديو التي نشرته غادة الجدل، حول خضوعها لعمليات تجميل وتنحيف للوجه وشفاه منتفخة قليلا بشكل جعلها تشبه الفنانة لطيفة.

حيث علقت متابعة لها : «معرفتكيش.. شكلك اتغير».. وكتب متابع للفنانة غادة: «ليه دايما بتبقوا كفنانات شبه بعض كدة بسبب عمليات التجميل؟»، وفقاً لما ذكر في موقع المصري اليوم.

هذا وقد أعلنت النجمة المصرية، غادة عبد الرازق، عن استعداها لتصوير مسلسل (لحم غزال)، الذي يتولى إخراجه محمد اسامة، والعرض على قنوات ام بي سي.

كما قررت النجمة غادة عبد الرازق، حسب ماجاء في موقع أخبار الفن، تغيير اسم مسلسلها الرمضاني القادم في 2021 لـ (لحم غزال)، بدلا من (دم غزال)، كي لا يحدث خلط بينه وبين فيلم النجمة مني زكي، و الفنانة يسرا، و الفنان محمود عبد المغني، الذي كان يحمل اسم (دم الغزال)، من تأليف وحيد حامد، و إخراج محمد ياسين.

يشار إلى أنَّ (لحم غزال)، هو التعاون الثاني بين غادة عبد الرازق، والسينارست إياد إبراهيم، بعد أن قدما العام الماضي مسلسل (سلطانة المعز)، من إخراج محمد أسامة.

وشاركت الرازق ، في السباق الرمضاني 2020، بمسلسل (سلطانة المعز)، وهو ملحمة درامية شعبية، تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولتها.

في وقت سابق تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (خديجة وجويرية) حفيدتي الفنانةمن ابنتها الوحيدة (روتانا)، وأكد الكثيرون على تشابه ملامح الطفلتين مع جدتهما، خاصة خديجة الحفيدة الكبرى، وقد أثبتت الصور تغير الطفلتين، ونضجهما.

يُذكر أنه بالرغم من أن الفنانة تزوجت 12 مرة، إلا أنها لم ترزق في أي زيجة، بإبن أو إبنة سوى زيجتها الاولى، وهي في الـ17 من عمرها، وذلك من رجل الأعمال السعودي(عادل قزاز)، حيث رزقت بإبنتها الوحيدة (روتانا قزاز)، وتزوجت الأخيرة مثل والدتها، في سن صغير، ورزقت بطفلتيها خديجة وجويرية.

The post بالصور: غادة عبد الرازق تتصدر التريند بعد تغير ملامح وجهها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ