وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تعتزم غوغل “Google” إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، والتي قد تستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات، .

حيث كشفت صحيفة هآرتس، إن غوغل يمكن أن تنشئ مركز بياناتها في البلاد كمركز إقليمي، والذي من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وكذا أمازون.

كما أنه من شأن الاستثمار المحتمل أن يستفيد من كابل غير بحري مخطط تقوم الشركة بتطويره مع شركة الاتصالات الإيطالية Telecom Italia والذي سيربط إيطاليا بالهند.

على الجانب الآخر، أقرت شركة أمازون قب أسبوعين أنها ستضيف 11 مركظا جديدا وتخلق أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية في عام 2021، ما سيوسع من تواجد المراكز اللوجيستية للشركة، حيث سيرفع عدد مراكز التسليم إلى 6 مستودعات لتخزين البضائع، و13 محطة توصيل لإرسال الطرود.

في المقابل سيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89% وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 58%، فضلاً عن التعاقدات القائمة بين أمازون والبريد السعودي، بالإضافة إلى شبكة من 10 شركاء خدمة توصيل مستقلين في المملكة.

وإلى ذلك، قالت الشركة إن سعة التخزين المتزايدة لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية ستتحقق من خلال المنافذ الجديدة وإغلاق المباني القديمة وتحديث المرافق الحالية، وفقاً لما ذكره موقع “Gulf Business”.

ومن المقرر، بحلول نهاية عام 2021، أن ترتفع المساحة الإجمالية لشبكة مراكز التسليم في أمازون إلى ما يزيد عن 867000 قدم مربعة، أو ما يعادل أكثر من 10 ملاعب كرة قدم.

The post “غوغل ” تعتزم إنشاء مركز بيانات إقليمياً للشرق الأوسط في إسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ