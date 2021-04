الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية في سوريا والذين يحتفلون اليوم بعيد الفصح المجيد بحسب التقويم الغربي وتمنى لهم وللسوريين دوام الخير والصحة والسلام.

ونقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام تهاني الرئيس الأسد إلى البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك وإلى المطران بطاح رئيس أساقفة السريان الكاثوليك في دمشق وإلى المطران سمير نصار رئيس أساقفة الموارنة وإلى الأب بهجت قرقاش رئيس دير اللاتين وهنأهم بعيد الفصح المجيد.

وكعادة رؤوساء الطوائف المسيحية في سوريا أعربوا عن شكرهم للرئيس السوري على التهئنة بالمناسبة وتمنوا له وللسوريين دوام الصحة بحسب سانا.

وأعربوا عن أملهم أن يحمي الله البلاد وقيادتها ويرحم شهداءها وتمنوا الشفاء للجرحى ، وأكدوا على ثقتهم بالقيادة السورية.

الظهور الأول للرئيس الأسد بعد تعافيه

وقد شاركت رئاسة الجمهورية العربية السورية يوم الثلاثاء الماضي ، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورا للأسد خلال ترؤسه الاجتماع.

حيث ترأس الرئيس السوري ، اجتماعا لمجلس الوزراء، في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس “كورونا” المستجد.

وتحدث الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الوزراء عن أسباب انهيار الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

وصرح الرئيس خلال الاجتماع أن: “انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة”.

وقال الأسد أن”ارتفاعات الأسعار في غضون ساعات غير المنطقية ولا مبرر لها ويجب التعامل معها على أنها معركة”.

وأضاف: “إذا لم يقف المواطن إلى جانب مؤسسات الدولة في هذه الحرب ستخسر المؤسسات”. وأكد الرئيس السوري على أهمية توعية المواطن في هذه المرحلة.

وأردف: “أدوات العدو أصبحت واضحة لنا ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات التي استخدمت قمنا باستخدام آليات معاكسة. يجب توعية المواطنين على أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد”.

