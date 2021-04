القوات المسلحة المصرية تؤكد مساندتها ووقوفها إلى جانب السودان

أبدى رئيس حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد حجازي، اليوم الأحد، وقوف جيش بلاده ودعمه لدولة السودان.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية خلال ختام مناورات نسور النيل 2 الجوية المشتركة بين البلدين، إن بلاده تولي أهمية كبرى للعمل المشترك مع السودان لمجابهة التحديات التي تواجه البلدين.

وأكد بأن نسور النيل 2 شهدت تطورًا إيجابيًا بجميع النواحي ومراحل وعناصر هذا التدريب المشترك في نسخته الأولى إلى الثانية، وذلك من حيث إعداده وتخطيطه وتنفيذه، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).

وقال إن نسور النيل 2 تشهد تطورا إيجابيا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ.

ولفت إلى أن هذه المناورات المشتركة تأتي ضمن التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في السودان، وذلك للعمل على تعزيز أمن البلدين.

وأوصل حجازي تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القوات المسلحة السودانية، شاكرًا جميع من شاركوا في هذه المناورات من الطيارين والكوادر الفنية من قوات البلدين.

وعبر عن أمنياته في تنفيذ النسخة المقبلة من هذه المناورات الجوية المشتركة حتى تكتمل عملية تبادل الخبرات بين البلدين من أجل الإسهام في الحفاظ على الأمن القومي.

وتأتي التدريبات المسماة (نسور النيل 2) على بعد أيام من تحذيرات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وشهد ختام التدريبات التي أقيمت بقاعدة مروي الجوية في السودان الفريق أول عوض خلف الله، وقادة عسكريين من البلدين.

وضمت قائمة حضور ختام التدريبات رئيسا هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونظيره المصري، الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وقال قائد القوات الجوية السودانية، الفريق الركن ملاح توجيهي عصام الدين سعيد كوكو، في تعميم صحفي، إن (المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين).

وكان الجانب المصري قال في وقتٍ سابق إن التدريبات تشمل (تنفيذ طلعات مشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية).

وشدد كوكو على أن التدريبات هي نسخة سنوية من اتفاق مناورات نسور النيل الموقعة بين البلدين.

وزاد: “هذه المناورات تهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ”.

