السلطات الكويتية: تعديلات بقرار إلغاء إذن العمل لمن فوق الـ 60 عاماً

أعلنت السلطات الكويتية، عن تعديل قرار إلغاء تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاما، وسوف يتم الإعلان عنه خلال أسبوعين.

ومن السلطات الكويتية، أكدت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إيمان الإنصاري، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، و أن التعديلات تشمل بعض الأمور الفنية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي.

و جاءت تصريحات الأنصاري، بعد جولة ميدانية لها في منطقة الشويخ الصناعية، مؤكدة ان الحكومة ستعلن تفاصيل التعديل خلال أسبوعين.

في وقت سابق، كانت قد أكدت مصادر مسؤولة بالكويت، عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد.

وقالت المصادر :” إنه توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص”.

في وقت سابق، كانت قد عقدت اللجنة الإستشارية لشؤون العمل برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة، الأسبوع قبل الماضي، اجتماعاً لمناقشة بعض التقارير الواردة بشأن التركيبة السكانية وتعديلاتها.

وتناول الإجتماع قرار منع تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، والنتائج المترتبة عليه بعد مرور 3 أشهر على تطبيقه، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

أكد مسؤول في حكومة الكويت، اليوم السبت، أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً بتطبيق الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان الى ما بعد عيد الفطر.

وقال المسؤول الرفيع في حكومة الكويت :” أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بإستمرار زيادة حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة”.

وأشار المسؤول، إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي بالبلاد.

وقال المصدر:” أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 إبريل الجاري”.

