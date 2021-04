مستشار الرئيس المصري يعلن عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

أعلن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن ظهور أعراض جديدة للفيروس، حيث قال “فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي”

وتابع:” لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط”.

وأشار إلى أن “هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف”، مؤكدا أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

جاء ذلك خلال تصريحات مستشار الرئيس تاج مع صحيفة الوطن المصرية، والتى أشار فيها إلى أن “زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة”.

مؤكدا بأن “هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية التي تصدر والخاصة بأعداد إصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي”.

واوضح تاج الدين: أن “زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة”.

ومن جهة أخرى كانت قد تسلمت وزارة الصحة المصرية ، مساء الخميس الماضي ، 854400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس.

حيث قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة الزايد ،في بيان إن “هذه الدفعة هي أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تصل إلى مصر ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، والتي تتضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها تباعا” .

كما وجهت زايد الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

هذا وقد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ، اليوم ،عن الموعد المتوقع لوصول 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأراضي المصرية .

حيث نشرت صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك تصريح مدبولي الذي كشف فيه عن اقتراب موعد وصول جرعات اللقاح المخصصة لمصر ، وفقاً لسبوتنيك .

و أكد مدبولي أن ” الحكومة المصرية تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة .

