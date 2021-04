السعودية تأمل من الرئيس الأسد خطوات سياسية

أعربت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خاريتها اليوم الأحد بأملها أن يقوم الرئيس الأسد باتخاذ خطوات سياسية مناسبة للوصول إلى حل سياسي في سوريا.

حيث قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مقابلة صحفية مع الـ CNN اليوم الأحد أن السعودية تأمل أن “تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا”.

وأضاف بن فرحان أن استقرار الأوضاع في سوريا يتطلب حلاً وسطاً من جانب الحكومة السورية، ويجب أن تجتمع جهود الحكومة مع المعارضة للمضي قدماً في عملية سياسية بحسب عنب بلدي.

ورداً على سؤال إذا كانت المملكة السعودية تؤيد موقف الإمارات برفع العقوبات التي تفرضها أمريكا على سوريا “قانون قيصر” كان جواب الوزير السعودي أن الأمر المهم هو معالجة القضية الأساسية بإيجاد حل سياسي ، فمن دون ذلك لن نتمكن من المضي إلى الأمام.

السعودية تدعو لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

وكانت السعودية قد دعت منتصف الشهر الماضي إلى عودة سوريا للحضن العربي “الجامعة العربية” بحسب وصف وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بعد دعوة مشابهة من الإمارات العربية المتحدة.

وقد أتى تصريح وزير الخارجية السعودية في مؤتمر صحفي في الرياض مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي كان يقوم بزيارة إلى السعودية.

وقال بن فرحان: “المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق”.

وأضاف وزير الحارجية السعودي: “التسوية السورية تتطلب أن يكون الحل سياسياً من وجهة نظر المملكة وهو ما تحتاجه الأزمة السياسية”.

وأشار إلى أن الأساس في القضية هو أطرافها حيث : “يتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي”.

وتابع الأمير بن فرحان كلامه : “نتمنى أن تظفر الجهود القائمة، إلى حلول في هذا الاتجاه، وهذا البلد يستحق أن يعود إلى حضنه العربي، وأن يحظى بالاستقرار والسلام والأمن، وسوف ندعم أي جهود تخدم هذا التوجه”.

