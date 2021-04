الكشف عن موقف هازارد من المشاركة أمام ليفربول

يبدو أن موقف مشاركة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من المشاركة في لقاء ليفربول أمسية يوم الثلاثاء القادم، بدوري أبطال أوروبا، بات إيجابيًا.

ولأول مرة من تعرضه لإصابة عضلية في الرابع عشر من مارس الماضي، شارك هازراد يوم الجمعة الماضية في التدريبات الجماعية مع زملاءه في ريال مدريد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها، إن مشاركة هازارد في التدريبات الجماعية قبل مواجهة إيبار بالدوري الإسباني يوم السبت، كانت مفاجئة للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم عدم مشاركة هازراد أمام إيبار، إلا أن البلجيكي يقترب من العودة أمام ليفربول، حيث ظهر اليوم الأحد أيضًا في التدريبات الجماعية.

وقالت إن هازارد ظهر بمستوى كبير خلال التدريبات مما يدل على أنه قد تجاوز الإصابة تمامًا. وأضافت أن قرار مشاركة هازارد أمام ليفربول يعود للمدرب زين الدين زيدان، وأن الأخير لا يوافق على الدفع باللاعب بصورة غير ضرورية، وذلك بسبب تكرر إصاباته مع الريال منذ انضمامه قادمًا من تشلسي.

في الأثناء، كشف تقرير إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وتلقى هازارد، نصيحة من منتخب بلجيكا بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

في سياق منفصل، حذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول.

وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

