السودان..لجنة طوارئ كورونا تحذر من ارتفاع الوفيات في الجزيرة

حذرت لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة عقب اجتماعها صباح اليوم، من الارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مخيف في الولاية.

وحضر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة كلا من رئاسة د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة و الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مخرجات الموقف الصحي الراهن في الولاية عقب تسجيل 1332 حالة إصابة موجبة في الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى يوم 3 أبريل الجاري و288 حالة وفاة.

وبحث الاجتماع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150. وعدّد التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كورونا المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقود والاكسجين.

من جانبه، طالب والي الولاية بتوفير خط ساخن لمراكز العزل وزيادة الدعم المخصص لكورونا.

كما ووجه الوالي المواطنين بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية التي تعلنها وزارة الصحة الاتحادية والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا والإقبال على التطعيم للفئات العمرية فوق 60 عاماً، وفقا لموقع سونا.

ومن الشأن السوداني ايضا، كشف الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن مياه نهر النيل، في إطار أزمة سد النهضة.

كما قال وزير الري في السودان أن “إثيوبيا رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل”، دون أن يخوض في التفاصيل، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وبدورها أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل البدء في الملء الثاني لسد النهضة.

وفي السياق دخل وفد السودان المشارك في جولة المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضةفي كينشاسا، اليوم الأحد، في جلسة مغلقة مع الاتحاد الأفريقي.

وتوقع مصدر من وزارة الري السودانية، أن يناقش الاجتماع نقاط الخلاف، بغرض الوصول لرؤية موحدة تخدم الدول الثلاث “السودان، إثيوبيا ومصر”، وفقاً لـ”العين الإخبارية”.

هذا تشهد الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، جولة من المحادثات الوزارية السداسية بشأن سد النهضة بين “مصر، إثيوبيا، والسودان“.

هذا ومن المنتظر أن تستمر المحادثات لمدة ثلاثة أيام في محاولة لرسم مسار جديد لمفاوضات سد النهضة المتعثرة، بحسب ما جاء في “المراسل”.

