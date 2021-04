عشرات المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

استمراراً في سياسات الإحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية.

وبلغ عدد المستوطنين الذين نفذوا عملية الإقتحام اليوم، 81 يهودي، ولجأوا إلى القيام بجولات استفزازية تحت حماية الشرطة.

وأصدرت الأوقاف الإسلامية بياناً أكدت فيه أن “الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول بشكل استفزازي داخل باحات المسجد”.

هذا ونفذ إسرائيليون في وقت سابق عشرات عمليات الإقتحام للمسجد الأقصى تزامناً مع عيد الفصح اليهودي، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الفلسطيني، كشف وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 20 حالة وفاة و 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة تعافي 1589 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي قالت فيه أنه ” ”الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1628″ .

كما أضافت أنه”جرى تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: ” قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة” .

لتشير إلى أن ” حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي :قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17″، قطاع غزة 272″ .

هذا وكان قد تسلم الفلسطينيون الاثنين الفائت 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.

