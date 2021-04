اعتداء على خط النفط الواصل بين سوريا ولبنان

استهدف اليوم الأحد مجهولون للمرة الثانية ضمن يومين خط النفط الذي يصل من سوريا إلى محطات التكرير في منطقة البداوي في مدينة طرابلس في لبنان.

وأفاد مصدر محلي في منطقة عكار للوكالة الوطنية للإعلام أن مجهولون قاموا بثقب الأنابيب التي تضخ النفط وتعبر ضمن سهل عكار من سوريا إلى محافظة طرابلس في لبنان.

وإن أنابيب النفط التي تصل إلى منشآت النفط في منطقة البداوي متوقفة عن العمل منذ زمن طويل ، وأن الدافع وراء استهدافها هو للسرقة والبيع.

وبينت الوكالة أن الاعتداء الحاصل على أنابيب النفط فوق المجرى المائي الشتوي بين منطقتي الشيخ عباس ودارين، أدى إلى تسرب المواد النفطية إلى المنحدر ووصلت إلى مجرى النهر الكبير.

وناشد الأهالي والسكان للسلطات المحلية والجهات الرسمية في لبنان للتدخل السريع ومنع تلوث مياه النهر بالتسرب النفطي الحاصل حيث انتشرت المخلفات النفطية وغطت المياه في مجرى النهر، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مياه النهر وعلى الأراضي الزراعية والأسماك.

وأبدى الأهالي تخوفهم من اشتعال المخلفات النفطية المتسربة من الأنابيب مما قد سيؤدي إلى حرائق في المنطقة يصعب إخمادها.

وقد ذكرت الوكالة أن هذا التعدي كان قد حصل اعتداء مشابه له منذ يومين وقد عملت الورشات الفنية في مؤسسات النفط في مدينة طرابلس على إصلاح الأنابيب، ولكن الاعتداء تكرر من جديد، الأمر الذي دفع الأهالي لمطالبة الجهات المسؤولة الأمنية للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم.

ومن جهة أخرى كان قد راج في الشهور الماضية في لبنان التفكير بالاستعانة بخطوط النفط المرتبطة مع سوريا للتزود بالنفط العراقي عن طريق البادية السورية، والذي قابلته الجهات الأمريكية بالشجب وضرورة التزام لبنان بقانون قيصر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية بشكل إحادي الجانب على دمشق.

