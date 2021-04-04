الكاظمي يلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

التقى اليوم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان له اليوم: “الكاظمي التقى بن زايد في إطار زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف البيان: “اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار”.

وجاء في البيان أن: “ولي عهد أبو ظبي رحب برئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار”.

وأكد بن زايد على : “إشادته بدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وانتهاجه سياسة التهدئة والحوار”، حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، أكدت مصادر في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه صباح اليوم الأحد إلى الإمارات ، في ثاني زيارة عربية له هذا الأسبوع .

و نشرت الحكومة بياناً قالت فيه أن ” الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات”، وفقاً لروسيا اليوم .

حيث كانت الزيارة الأولى لمصطفى الكاظمي إلى المملكة السعودية ، التقى فيها بعدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة في العاصمة الرياض .

و خلال الزيارة إلى السعودية تم التوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين .

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

بالإضافة “لتوقيع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص”.

كما تم توقيع “مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

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