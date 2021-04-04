قالت حركة تحرير السودان اليوم الأحد، إن ستة أشهر مضت من عمر اتفاق سلام جوبا، وأنه لم ينفذ من بنودها سوى حوالي 7% فقط.

وقال القيادي بالحركة سيف عيسى إن هذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا، دعيًا الحكومة السودانية للإسراع في تنفيذ الاتفاق، لأن عدم حدوث ذلك قد يهدد الفترة الانتقالية بالبلاد، حسب قوله.

ووجه عيسى انتقاده لحكومة السودان بخصوص التأخير في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، لافتًا إلى عدم قبولهم لهذا التأخير، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وقال القيادي بحركة تحرير السودان: “الحكومة تأخرت في تسمية اللجان التي نصت عليها بنود اتفاق سلام جوبا”.

وشدد على أن ملف الترتيبات الأمنية يعد من أهم البنود التي حملها الاتفاق، حيث يحتم على الحكومة أن تمنحه الأولوية في التنفيذ، مشيرًا إلى تجميع حركات الكفاح المسلح في مناطق الارتكاز المتفق عليها.

لكنه ذكر أن “أبرز بنود الاتفاقية مازال حبرا على ورق لم تطبق على أرض الواقع بالصورة المتفق حوله في اتفاق جوبا”.

تجدر الإشارة أن يوم السبت 3 أبريل الجاري، مرت 6 أشهر على توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، بدون تنفيذ مصفوفة الاتفاق، خاصة ما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية.

بدوره أكد رئيس وفد المقدمة لحركة تحرير السودان جناح مناوي بخيت آدم بشر، أكد على أهمية أن يعمل شركاء السلام الموقعون علي اتفاقية سلام جوبا والحكومة مع بعضهم حتى يتم تنزيل الاتفاق إلي أرض الواقع.

وقال مناوي أثناء حديثه في ختام فعاليات الحلقة الاستراتيجية الأولى، التي نظمها المركز الافريقي لدراسات السلام والحوكمة والتحول: “إن السلام لو لم يجد شركاء حقيقيين يظل مجرد وثائق مكتوبة، مشيرا إلي كلفة الحرب الباهظة”.

موضحاً أن الأوضاع في السودان متردية وتحتاج التحرك من الجميع لاصلاحها، ولا بد أن يشعر الكل بأنهم علي مسافة واحدة من الوطن .

على صعيد متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللامحدود لاتفاق سلام جوبا الموقع بين الخرطوم وحركات الكفاح المسلح.

جاء ذلك في لقاء جمع المسؤول الأمريكي برئيس حركة “جيش تحرير السودان”، مني أركو مناوي، بالعاصمة الخرطوم.

The post حركة تحرير السودان: بنود اتفاق سلام جوبا لاتزال حبر على ورق appeared first on Souk Ukkaz News.

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