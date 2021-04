أكد نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، أن الأمير حمزة وشخصيات أخرى في الأردن، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه: “تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن، متهما الأمير حمزة بالتحريض من خلال تسجيل مقطعي فيديو، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة بالتعاون مع آخرين”.

وأشار الصفدي إلى أن الأمير حمزة تلقى طلباً بعدم التورط في أي تحركات تضر الأردن وأمنه، كما نوه إلى وجود تواصل بين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد والأمير حمزة وارتباطهم بجهات خارجية.

وقال الصفدي : “التحقيقات ما تزال مستمرة، ولن نكشف عن تفاصيلها في هذه المرحلة، وبخصوص وجود اتصالات مثبتة مع جهات خارجية، سيتم نشر تفاصيلها بكل وضوح وشفافية عندما يكتمل التحقيق”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، تقدمت معظم دول الشرق الأوسط بكامل الدعم لملك الأردن الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في كل مايضمن امن واستقرار الأردن، وذلك على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

ومن جانبة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تضامنه الكامل لملك الأردن ، مؤكدا على “ثقته في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.

وأشار ابو الغيظ ايضا إلى “المكانة المقدرة والعالية” التي يحظى بها الملك عبد الله، سواء بين أبناء الشعب الأردني أوعلى المستوى الشرق الأوسط العالم.

هذا وقد اعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وقوفه مع قيادة الأردن وإجراءاتها لحفظ أمن المملكة على خلفية تقارير عن إحباط تحرك لزعزعة استقرار البلد.

وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان أصدره مساء أمس السبت، وقوفه “مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار الحجرف إلى أن “أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد”.

The post الصفدي : الأمير حمزة وشخصيات أخرى سيحالون إلى محكمة أمن الدولة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ