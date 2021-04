جورج وسوف ينعى الموسيقار شاكر الموجي

توفي الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية زاخرة بالإنتاجات الفنية بالنسبة للألحان والكلمات لعدد كبير من نجوم الوطن العربي والمصري.

وقد توفي الموسيقار شاكر الموجي اليوم الأحد، الملحن والشاعر المصري، بعد معاناته مع المرض بحسب موقع الفن.

ونعى العديد من فنانين الوطن العربي الموسيقار الرحال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والذي ترك إرثاً كبيراً للمكتبة الموسيقية العربية بأعمال فنية عديدة.

وكان أبرز الذين نعوا الموسيقار رفيق الدرب الفني الفنان جورج وسوف الذي نشر صورة له مع الموجي على حسابه في انستغرام وعلق عليها “سكت الكلام”، وأكمل الوسوف “آخر اعمالك بمسيرتنا يللي استمرت اكتر من ٤٠ سنة. اليوم سكت الكلام يا شاكر وبكيت الالحان ووقفت النوتات بالاسود حزينة على رحيلك”.

View this post on Instagram A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)

ولحن شاكر الموجي للوسوف أغاني عديدة منها “طبيب جراح”، “بتعاتبني على كلمة”،”يللي تعبنا سنين في هواه”، “لو يواعدني الهوى”، “اوعديني”، “دول مش حبايب”، “تخسر رهانك”، “ويا القدر”، “جرحونا”، “روح الروح”، صياد الطيور” و”زمن العجايب”.

والاسم الحقيقي له هو شاكر شعيشع عبد الرسول حسن، وقد اكتشف العديد من الفنانين منهم نانسي عجرم والتي قدم لها أغنية “محتاجالك” في بداية مسيرتها الفنية.

وكانت اكتشافاته الفنية عامرة بالأسماء الكثيرة من المطربين أمثال المطربة “مروى” و حتى الشعراء مثل “دسوقي عبد الحافظ” و “صفوح شغالة”.

وقدما شاكر لموجي العديد من الاغاني للكثيرن كان من أبرزهم سلطان الطرب جورج وسوف والسوبر ستار راغب علامة ووائل كفوري وكارول سماحة وميادة الحناوي ووليد توفيق.

ولحن للفنان اللبناني وائل كفوري “ملك الغرام”، وللمطربة كارول سماحة “اعتزلت الحب” وللمطربة رجاء بلمليح “أمنتك قلبى”.

