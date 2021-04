فعاليات الحوار الإقليمي للتغيّر المناخي تنطلق في الإمارات

تستضيف دولة الإمارات اليوم الأحد، الحوار الإقليمي للتغير المناخي ، والذي يجمع صناع القرار المعنيين بشؤون المناخ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويهدف هذا الحوار الإقليمي لمناقشة رفع سقف الطموح في العمل المناخي تمهيدا لمؤتمر “كوب-26″، حسب ما ذكر مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد الحوار مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

زيادة عى ذلك سيركز الحوار على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP26، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما سيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية.

من جهة ثانية سيمكّن الولايات المتحدة والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.

