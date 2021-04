الدبيبة معلقًا على استلام لقاح سبوتنيك الروسي: أول الغيث قطرة

قالت وزارة الصحة الليبية إن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الأحد وهي أول شحنة تصل البلاد.

ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة جديدة يوميا بالمرض مما يشكل ضغطا على القطاع الصحي الذي دمرته سنوات من الصراع.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على تويتر “أول الغيث قطرة… بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا”، حسبما أفاد موقع (cnbc) عربية.

وأضاف دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن عدد جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المتوقع وصولها “على أن تصل باقي الشحنات تواليا”.

وعرض منشور على حساب لوزارة الصحة على موقع للتواصل الاجتماعي لقطات لإنزال صندوق من طائرة شحن ويقول المنشور إنه سينقل إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وفي فبراير شباط الماضي أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تسجيل إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولم تصدر أي تفاصيل عن عدد من سجلوا أسماءهم. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة.

وسجلت ليبيا نحو 200 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة و2684 وفاة وفقا لأحدث بيانات أوردها المركز.

كما كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر المركز في ليبيا بيان قال فيه إن “فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن”.

وأكمل أنه “تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنيةفي ليبيا، عن وصول 101 ألف و250 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

وتعتبر هذه أول دفعة من لقاح كورونا تصل إلى ليبيا، وفقاً لما أوردت صحيفة “الساعة 24”.

وجاء في بيان الوزارة “بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة”.

وأوضح البيان أن اللقاح سيتم تخزينه في المخازن التابعة للوزارة.

