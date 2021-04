القبض على شبكة لسرقة اجهزة الموبايل في حلب

ألقى فرع الأمن الجنائي اليوم وفقا ” للصفحات المحلية في حلب القبض على ثلاثة أشخاص يسرقون الأجهزة الخليوية ويبيعونها في الأسواق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بإقدام أشخاص على عرض أجهزة خليوية للبيع دون ملحقاتها وبنصف قيمتها ومن خلال المراقبة وجمع المعلومات تمكن الفرع من القبض على شخصين وذلك أثناء قيامهما بعرض جهازين خليويين للبيع في حي باب جنين

وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تصريف وبيع الأجهزة الخليوية التي يقوم بسرقتها شخص ثالث والذي قبض عليه واعترف بإقدامه على نشل الأجهزة الخليوية على مواقف الباصات عن طريق المغافلة وخطف الأجهزة أثناء استخدامها من قبل أصحابها في الشارع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد جهازين من الأجهزة المسروقة والقبض عليهم وإعادتهما إلى أصحابهما وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.

أكدت إدارة فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية أنها قامت بإلقاء القبض على أحد مزوري و مروجي العملات الأجنبية ( الدولار ) .

حيث نشر الأمن الجنائي بياناً جاء فيه ” نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن المتعاملين بغير الليرة السورية وتصريف العملة الأجنبية وترويجها وبعد ورود معلومات حول شخص يقوم بترويج دولارات مزيفة تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي باللاذقية ” .

و أضاف أن ” الجاني يدعى ( طارق – ل) مواليد ١٩٩٥، وذلك أثناء قيامه بترويج مبلغ(٦٧٠٠) ستة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي مزيف ، تم مصادرة المبلغ” ، وفقاً لسوريا الآن .

و أوضح الامن الجنائي أنه ” اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وما زالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لتوقيف جميع المتورطين وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً ” .

و في السياق ، انخفض سعر الصرف لليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد مع افتتاح تداولات اليوم الأحد، في ظل الطلب المتزايد عليه ، مع وجود نقص حاد في النقد الأجنبي .

حيث افتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3710 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد .

في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4479 ، و 990 للريال السعودي ، و1010 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 237 ليرة سورية .

هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، حيث تعمل الحكومة على بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة .

إذ أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها على قانون يسمح ببدء عملية تصدير الكمامات الوقائية و المواد المعقمة إلى خارج البلاد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .

حيث نقلت روسيا اليوم عن راسة مجلس الوزراء في سوريا ، قولها أن ” التصدير يسهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزء من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات ” .

و أكدت أن حسين عرنوس ، رئيس الوزراء ، كان قد وجّه إلى اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن ، “كون الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية”.

وتعيش سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى حرب طاحنة بدأت قبل عقد.

The post القبض على شبكة لسرقة اجهزة الموبايل في حلب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ