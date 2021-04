معلق إنجليزي يوجه ألفاظ نابية تجاه محمد صلاح

وجه معلق إنجليزي يعمل بقناة “مشجعي آرسنال” ألفاظ نابية في حق النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه آرسنال أمس السبت.

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” أن المعلق كان غاضبًا بعد خسارة فريقه بثلاثة نظيفة، وقال ألفاظ نابية في إحدى لقطات محمد صلاح في شوط اللعب الثاني، لا يصح التفوه بها، حسبما أفاد (جول العربي).

وعندما سقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء، فقد المعلق الإنجليزي أعصابه، وقام بتوجيه كلمات يتهم فيها المصري بالغش ومحاولة خداع الحكم.

وقال الرجل: “يا صلاح أنت غشاش،نعم غشاش، انظر، انظر، كيف يرمي بنفسه بحثًا عن ركلة جزاء، إنه يشبه الدولفين في تلك الحركات، انظر من جديد كيف يمثل، لا تقطع الإعادة أرجوك دعني أشاهده”.

وجاءت تلك الانتقادات مصاحبة لألفاظ نابية حادة أثناء اللقطة، في وقت تفاعل فيه المعلق مع تعليقات الجماهير، ودفع هذا الموقف للتساؤل حول مدى تخطيه الانتقاد الإعلامي المتعارف عليه، ودخوله في جانب الإساءة الغير مقبولة.

تجدر الإشارة أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت بوقت سابق بان محمد صلاح سيغادر فريق ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي، لافتة إلى وجود خلافات بين المصري ومدربه يورجن كلوب والمهاجم السنغالي ساديو ماني.

على صعيد متصل، اختار نجما فريق ليفربول السابقان خليفة اللاعب محمد صلاح الأمثل في حال غادر الفرعون المصري قلعة الأنفيلد روود كما تشير بعض الأنباء.

وبات مستقل الدولي المصري محل شك مع الريدز سيما عقب تصريحاته الأخيرة لصحيفة “آس” الإسبانية، والتي فتح من خلالها الباب للانضمام لأحد عملاقي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد.

ورشح ديتمر هامان وداني ميرفي، لاعبا ليفربول في السابق، خليفة محمد صلاح المستقبلي للفريق، وأشارا إلى أن رحيل النجم المصري أمر غير مستبعد.

ونقل موقع (جول العربي) تصريحات هامان لموقع “Stadium Astro” التي قال فيها، إن هنالك لاعبان حاليًا يعدان الأفضل في خانة الجناح، وبإمكانهم تعويض رحيل صلاح.

وأتبع: “أرى بأن سيرجي جنابري كنجسلي كومان نجما بايرن ميونخ من أفضل اللاعبين في خانة الجناح حاليًا”.

وأضاف: “لكن هل يرغب اللاعبان في ترك بايرن ميونخ؟ لا أعتقد ذلك، ولا أعرف أيضًا إن كان صلاح سيغادر أم لا”.

