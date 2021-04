إحباط مخطط هجوم لـ”داعش” في القائم بالعراق

صدر بيان اليوم الأحد عن مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي تضمّن إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ويستهدف المخطط تنفيذ هجوم في نقاط تتبع لمدينة القائم على الحدود مع سوريا في شهر رمضان

وأشار بيان مديرية الاستخبارات عن الحصول على معلومات دقيقة تشير لتوجه عناصر من داعش تنسق مع خلايا نائمة لتهريب بعض العناصر من صحراء الجزيرة إلى صحراء الشامية باستخدام زوارق ودراجات في مناطق على ضفاف نهر الفرات.

وتضمّن البيان الصادر أن المخطط للهجوم من قبل داعش كان من المقرر أن ينفذ في شهر رمضان في مناطق تقع على حدود محافظة الأنبار في غرب العراق.

وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية العائدة للفرقة السابعة مع مجموعة من الفوج الأول باستهداف النقاط المحددة.

وتم الاستيلاء على 6 زوارق ودراجة نارية تستخدم لمساعدة العناصر الإرهابية من “داعش” في العبور، بحسب العربي الجديد.

ويأتي استهداف القوات العراقية لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية ضمن الجهود المستمرة لمنع الهجمات الإرهابية قبل أن تحدث.

وتولي القوات العراقية للمناطق الحدودية مع سوريا اهتمام خاص بحسب بيان مديرية الاستخبارات لمنع تسلسل عناصر التنظيم الإسلامي إلى داخل العراق.

وأكّد اللواء يحيى رسول الناطق باسم قيادة القوات العراقية المشتركة اليوم الأحد أن العمليات الأمنية ستبقى مستمرة للقضاء على كافة بقايا تنظيم داعش.

وأشار رسول أن الاستراتيجية التي يجري العمل عليها أثبتت نجاحها في استهداف بقايا عصابات تنظيم الدولة الإرهابي.

وأشار اللواء أن العديد من العمليات الأمنية قد نفذت بتنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب مع القوة الجوية والتحالف الدولي.

وأضاف اللواء “نركز على الجهد الاستخباري في كل الأجهزة الاستخباريةن سواء من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، أو الاستخبارات العسكرية، أو جهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني”، لافتا إلى أن “العمل مستمر والتنسيق عال من خلال قيادة العمليات المشتركة”.

ومن جانب أخر أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم ،عن تنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك شمال العراق، وإن “القطعات تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية”.

