البنك المركزي المصري : ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

تضمّنت بيانات صدرت عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد حصول ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي ضمن ضهر أذار الماضي.

وأظهرت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع بمقدار 136 مليار دولار ليصبح 40.337 مليار دولار في شهر آذار بحسب سكاي نيوز.

وكشفت بيانات المركزي المصري عن صعود في الاحتياطي ليصل في نهاية شهر كانون الثاني الماضي إلى 40.101 مليار دولار أمريكي.

وأيضاً شهدت الاحتياطات الأجنبية انخفاضاً منذ آذار 2020 استمر لعدة أشهر وذلك بسبب الآثر الاقتصادي لانتشار جائحة كورونا ، ومن ثم عاد للارتفاع مجدداً.

وشهد الاقتصاد المصري تعافي تدريجي من أزمة تداعيات الفيروس المستجد والإجراءات التي رافقتها من تدابير صحية واحترازية.

تراجع قيمة العجز

أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%.

وحسب البيانات التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الخاصة بشهر يناير الماضي، فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4%. حيث بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي. مقابل نحو 2.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء التابع للبنك المركزي المصري هذا الانخفاض في قيمة الصادرات إلى تراجع صادرات بعض السلع ومنها تراجع صادرات منتجات البترول بنسبة 2.5%.وأيضاً تراجع صادرات البترول الخام بنسبة 11.9%. إضافة إلى انخفاض صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 8%، وأيضاً تراجع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.3%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 ,.مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 19.3%، وارتفاع صادرات الفواكه الطازجة بنسب 17.9%. إضافة إلى زيادة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.5%، وأخيراً ارتفاع صادرات السجاد والكليم بنسبة 7.1%.

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