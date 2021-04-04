الملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسين تعلّق

علّقت الملكة نور أرملة عاهل المملكة الأردنية الراحل الملك حسين والدة الأمير حمزة بن الحسين على الأحداث الجارية في الأردن مدافعة عن ابنها وداعية للحقيقة والعدالة أن تسود لكل الضحايا الأبرياء بسبب هذا الافتراء الشرير.

وقالت الملكة نور في تغريدة لها على منصة تويتر ” اتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكافة الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”.

Praying that truth and justice will prevail for all the innocent victims of this wicked slander. God bless and keep them safe. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 4, 2021

وقد أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بحسب وكالة سبوتنيك أن السلطات الأردنية احتجزت الأمير حمزة ولي العهد السابق، وقبضت على عدد من المقربين منه، بسبب مؤامرة تهدف بالإطاحة بملك الأردن.

الأزمة في الأردن

هذا و كانت قد نفت وكالة بترا الأردنية مساء أمس السبت، ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان.

و كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني”.

تقدمت معظم دول الشرق الأوسط بكامل الدعم لملك الأردن الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في كل مايضمن امن واستقرار الأردن، وذلك على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

ومن جانبة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تضامنه الكامل لملك الأردن ، مؤكدا على “ثقته في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.

وقال جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن.

وتضمّنت تغريدة لكليفرلي تأييد بريطانيا للملك الأردني الكلام : “المملكة الأردنية الهاشمية شريك للمملكة المتحدة وتكنّ له كل تقدير. والملك عبد الله يحظى بتأييدنا التام.”

وإلى جانب الدعم من بريطانيا، أكدت أيضا اليوم وزارة الخارجية الأميركية على وقوفها خلف العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الثاني، عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت أمس في المملكة .

حيث قال نيد برايس الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني شريك رئيسي لحكومة واشنطن ، و يحظى بدعمها الكامل.

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