أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 4 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أبريل 2021 في سوريا، بنسبة 0.56%، رغم حالة الركود في سوق المعدن الأصفر.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الأحد في سوريا نحو 195 ألفا و411 ليرة للشراء، و200 ألف و962 ليرة للبيع.

بينما سجل جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 178 ألفا و974 ليرة للشراء، و184 ألفا و59 ليرة للبيع.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجل نحو 171 ألفا و60 ليرة للشراء، و175 ألفا و920 ليرة للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 146 ألفا و710 ليرات للشراء، و150 ألفا و878 ليرة للبيع.

سجل جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأحد نحو 124 ألفا و186 ليرة للشراء، و127 ألفا و714 ليرة للبيع.

سجلت أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الأحد في سوريا نحو 6 ملاييين و87 ألفا و558 ليرة للشراء، ونحو 6 ملايين و260 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل قيمة الجنيه الذهب في سوريا نحو مليون و369 ألفا و701 ليرة للشراء، ونحو مليون و408 آلاف و613 ليرة للبيع.

وأصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات نشرتها الرسمية لليوم بدمشق جاء فيه أن الغرام عيار 21 مبيع 230000 ليرة سورية وشراء 229500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 مبيع 197143 ليرة وشراء 196643 ليرة.

وطلبت الجمعية في نشرتها من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها أهابت بالمواطنين الراغبين بشراء عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية، بحسب سانا.

يُعد ارتفاع الذهب في النشرة الرسمية دلالة كبيرة على انهيار الليرة السورية والذي تواصل إنكاره الحكومة السورية، بالرغم من تذرع الجمعية بالأسعار العالمية.

هذا وقد ارتفعت الأسعار في السوق السورية بمقدار 12 آلف ليرة سورية للغرام ليوم الثلاثاء 16 آذار، وبالتالي وصل ثمن الغرام الواحد إلى 210 آلاف ليرة سورية.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة في سوريا، إذ سجل الغرام عيار 21 قيراط صباح اليوم 210 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 قيراط الـ 209 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت الأونصة السورية الـ 7 ملايين ليرة.

وسبق أن اعتبر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

في حين عزا رئيس جمعية الصاغة في حلب جان بابلانيان تراجع مبيعات الذهـب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن مع الارتفاع الكبير للأسعار، حيث تتركز المشتريات لدى المواطن على السلع الأساسية وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

ونصح نقيب الصاغة غسان جزماتي، خلال الشهر الفائت، غير المضطرين لشراء الذهـب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادم، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.

