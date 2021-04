أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد عن استثمارها لثلاثة مليارات دولار أمريكي في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشراكة لدعم الشعب الشقيق.

وجاء في بيان مشترك أعلنت عنه دولة الإمارات نشرته مساء اليوم الأحد وكالة الأنباء الإماراتية (وام) وتضمّن مبادرة تستثمر فيها ثلاثة ملايين دولار لتعزيز العلاقات الستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية ولدعم الشعب العراقي.

وصدر البيان المشترك في ختام زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات،

وإن هذه الخطوة تندرج في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما، وفي سبيل الحرص على تعزيز وتطوير المصالح المتبادلة.

وكان نص البيان بحسب “وام”: انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتضمنت زيارة رئيس الحكومة العراقي لقاءات رسمية جرى فيها بحث سبل التعاون بين البلدين على كافة المستويات، وطرق تطوير وتنمية العلاقات بينهما.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم أن: “الكاظمي التقى بن زايد في إطار زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف البيان: “اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار”.

وجاء في بيان الحكومة العراقية أن: “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان رحب برئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار”.

وأكد بن زايد على : “إشادته بدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وانتهاجه سياسة التهدئة والحوار”، وهي ثاني زيارة عربية لرئيس الحكومة العراقي هذا الأسبوع.

The post الإمارات تستثمر ثلاث مليارات دولار في العراق appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ