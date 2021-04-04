إدارة بايدن تؤكد أن الضفة الغربية محتلة من قبل إسرائيل

أكدت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعتبر الضفة الغربية أرضاً “محتلة من قبل إسرائيل” وذلك يعتبر تغيراً واضحاً في السياسة الأمريكية.

وأشارت إدارة بايدن من خلال تصريحات لوزارة الخارجية على أن الضفة الغربية “محتلة” من قبل إسرائيل إلا أن البيان لم يستخدم كلمة احتلال.

وصرح نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية: “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وبحسب تصريحات لمحللين سياسيين فلسطينيين، فإن هذا التغيير يعبر عن انقسام واضح في الداخل الأمريكي وخلاف مع المؤسسات التشريعية والكونغرس على اتخاذ قرارات جذرية في العلاقات الخارجية، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي الشأن الفلسطيني، واستمراراً في سياسات الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية.

وبلغ عدد المستوطنين الذين نفذوا عملية الإقتحام اليوم، 81 يهودي، ولجأوا إلى القيام بجولات استفزازية تحت حماية الشرطة.

وأصدرت الأوقاف الإسلامية بياناً أكدت فيه أن “الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول بشكل استفزازي داخل باحات المسجد”.

هذا ونفذ إسرائيليون في وقت سابق عشرات عمليات الإقتحام للمسجد الأقصى تزامناً مع عيد الفصح اليهودي، وذلك حسب روسيا اليوم.وفي الشأن الفلسطيني، كشف وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 20 حالة وفاة و 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة تعافي 1589 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي قالت فيه أنه ”الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1628″ .

كما أضافت أنه”جرى تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: ” قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة” .

لتشير إلى أن ” حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي :قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17″، قطاع غزة 272″ .

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