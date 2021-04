الرئيس المصري يؤكد دعمة الكامل لقرارات العاهل الأردني

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اجراءة مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تضامن مصر الكامل مع قرارا العاهل الأردني وكل مايضمن امن وامان شعبة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس المصري أن “السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.”

هذا وقد اعرب ملك الأردن عن خالص تقديره “لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”، روسيا اليوم.

وعلّقت الملكة نور أرملة عاهل المملكة الأردنية الراحل الملك حسين والدة الأمير حمزة بن الحسين على الأحداث الجارية في الأردن مدافعة عن ابنها وداعية للحقيقة والعدالة أن تسود لكل الضحايا الأبرياء بسبب هذا الافتراء الشرير.

وقالت الملكة نور في تغريدة لها على منصة تويتر ” اتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكافة الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”

وقد أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بحسب وكالة سبوتنيك أن السلطات الأردنية احتجزت الأمير حمزة ولي العهد السابق، وقبضت على عدد من المقربين منه، بسبب مؤامرة تهدف بالإطاحة بملك الأردن.

الأزمة في الأردن

هذا و كانت قد نفت وكالة بترا الأردنية مساء أمس السبت، ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان.

و كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني”.

تقدمت معظم دول الشرق الأوسط بكامل الدعم لملك الأردن الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في كل مايضمن امن واستقرار الأردن، وذلك على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

