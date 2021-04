الموجة الثالثة.. “كورونا” يحصد الأطباء في السودان

أفادت مصادر في السودان، عن ارتفاع وفيات الأطباء بسبب فيروس كورونا في موجتها الثالثة.

هذا وقد بلغ عدد وفيات الأطباء جراء كورونا في السودان إلى “11” طبيباً خلال أسبوع واحد، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد توفى استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، بابكر عبد المحمود العربي، بمركز عزل مستشفى رويال كير بالخرطوم.

كما توفى شقيقه مجذوب، بمستشفى فضيل، إلى جانب وفاة الدكتورة السودانية منار حسن عثمان، بدولة قطر الشقيقة.

وأوضح مصدر طبي أن الوفيات وسط الأطباء تتزايد بصورة كبيرة بسبب كورونا، وبسبب انعدام الأكسجين.

وفي سياق متصل، حذرت لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة عقب اجتماعها صباح أمس الأحد، من الارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مخيف في الولاية.

وحضر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة كل من رئاسة د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة و الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مخرجات الموقف الصحي الراهن في الولاية عقب تسجيل 1332 حالة إصابة موجبة في الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى يوم 3 أبريل الجاري و288 حالة وفاة.

وبحث الاجتماع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150، فضلاً عن بحثه التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كورونا المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقود والاكسجين.

من جانبه، طالب والي الولاية بتوفير خط ساخن لمراكز العزل وزيادة الدعم المخصص لكورونا.

كما ووجه الوالي المواطنين بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية التي تعلنها وزارة الصحة الاتحادية والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا والإقبال على التطعيم للفئات العمرية فوق 60 عاماً، وفقا لموقع سونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السودانية نعت أمس الأحد، سفير جمهورية إندونيسيا، لدى السودان، روساليس رسلند عدنان، الذى توفى بالخرطوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية السودانية من خلال بيان صدر عنها بالأمس، أن سفير إندونيسيا الراحل عمل جاهداً لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية، وفقاً لـ”المشهد السوداني”.

وتتقدم وزارة الخارجية بأحر التعازي لعائلة الفقيد وحكومته وشعبه وأصدقائه من المواطنين السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسي.

